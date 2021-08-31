Пропал подозреваемый в даче ложных показаний российский полицейский

В Иркутске третий день ищут старшего лейтенанта полиции, который ушел из дома после ссоры

В Иркутске пропал 29-летний старший лейтенант полиции, который подозревается в даче ложных показаний. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Поиски полицейского ведутся третий день. 28 августа он ушел из дома после ссоры с женой. По последним данным, лейтенант на такси заехал в магазин за бутылкой водки, а затем вышел на шоссе. Больше его никто не видел.

При этом правоохранитель разбил свой телефон, поэтому отследить его местоположение невозможно.

В мае он стал фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний. Следствие считает, что сотрудник органов предоставил недостоверные данные относительно своего присутствия в кафе в Забайкальском крае, когда там произошла драка. Инцидент произошел в 2019 году, полицейский в это время находился в отпуске. Он намеревался подать жалобу в Следственный комитет России.