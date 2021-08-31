Япония заработает на новой политике Китая

Сокращение производства металла в Китае открыло новые перспективы для сталелитейных заводов по всему миру. Исполнительный вице-президент японской компании Nippon Steel Такахиро Мори заявил в интервью Bloomberg, что фирма собирается заработать в 2021 году больше, чем планировалось.

Китай — крупнейший в мире производитель стали — с июля снизил выпуск энергозатратных металлов, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа, 15 процентов которых приходится на сектор металлургии. Ограничительные меры коснулись предприятий по производству стали, алюминия, глинозема и ферросплавов.

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Согласно правительственному плану, в сентябре этого года заводы должны будут сократить половину мощностей. Из-за снижения выпуска металлов начали расти цены на сталь и упала стоимость ключевого компонента — железной руды.

«Политика Китая по сокращению выпуска и ограничению экспорта выгодна не только нам, но и всей отрасли», — рассказал Мори, чья компания является пятым по величине производителем стали в мире и первым — в Японии.

Себестоимость сплава стала ниже из-за подешевевшей железной руды, а цены на металл, наоборот, растут. Nippon Steel еще в августе прогнозировала рекордную годовую прибыль в 370 миллиардов йен (3,4 миллиарда долларов), но на фоне дальнейшего сокращения производства в Китае итоговая цифра может оказаться выше ожиданий. Акции японской компании в августе выросли более, чем на 18 процентов, а их цена 30 августа поднялась на 3 процента.

Европа, Китай и Япония поставили перед собой амбициозную цель по декарбонизации, так как на металлургию приходится около 8 процентов выбросов углеродного газа. Токио планирует выделить 193,5 миллиарда иен (около 1,8 миллиарда долларов) в течение 10 лет на разработку экологически чистой стали. Однако Мори заметил, что властям надо сильнее тратиться не декарбонизацию, чтобы японская сталелитейная промышленность сравнялась с Китаем. Без дополнительного финансирования Nippon Steel не сможет развивать производство безуглеродной стали в достаточно быстром темпе.

Также Мори оценил риски для компании. Перспективы развития, предоставленные новой политикой Китая, могут испортить трудности из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии и нехватки полупроводников. Дефицит микрочипов останавливает производство автомобилей, а кризис этого сектора напрямую влияет и на другие индустрии, в том числе сталелитейные заводы.