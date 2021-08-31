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Предсказаны катастрофические изменения берегов к концу столетия

Ученые предсказали экстремальные уровни моря к 2100 году из-за глобального потепления
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Фото: Rebecca Cook / Reuters

Согласно предсказаниям международной группы ученых, глобальное потепление приведет к тому, что к концу столетия почти каждый год будут наблюдаться экстремальные уровни моря, что повлияет на населенные береговые линии мира. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Специалисты пришли к выводу, что из-за повышения температуры экстремальные уровни моря вдоль береговых линий по всему миру к концу века станут в сто раз более частыми примерно в половине из 7 283 изученных мест. Следовательно, частота катастрофических наводнений и сила штормовых нагонов будет увеличиваться в Южном полушарии и субтропических районах, Средиземном море и на Аравийском полуострове, в южной половине Тихоокеанского побережья Северной Америки, а также в таких регионах, как Гавайи, Карибский бассейн, Филиппины и Индонезия.

Большая часть восточного, южного и юго-западного побережья Австралии будет почти ежегодно подвергаться воздействию экстремального уровня моря к 2100 году. Эти изменения произойдут даже при повышении глобальной температуры всего на 1,5 градуса Цельсия, а частота экстремальных явлений уже увеличится в сто раз к 2070 году.

Авторы исследования призывают к проведению более подробных исследований, чтобы понять, как изменения повлияют на сообщества в разных странах.

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