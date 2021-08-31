ЛНР обвинила Украину в контрабанде наркотиков

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД Луганской народной республики (ЛНР) полковник полиции Андрей Золотых заявил, что правоохранительные органы (ЛНР) считают виновными спецслужбы Украины в организации поставок наркотиков на территорию республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте Луганского информационного центра.

По его словам, спецслужбами Украины преследуется несколько главных целей. Первая состоит в том, чтобы «спровоцировать демографический кризис на Донбассе», вторая — в дискредитации действующей власти и органов правопорядка в глазах жителей ЛНР.

Золотых добавил, что сотрудники ОБНОН МВД ЛНР пресекли деятельность «преступных сообществ в сфере незаконного распространения наркотиков бесконтактным способом», фактическим организатором которой являются спецслужбы Украины.

Начальник ОБНОН обратил внимание на то, что преступная деятельность СБУ и главного управления национальной полиции Украины по организации распространения наркотиков фиксируется МВД ЛНР давно. Он рассказал о случаях пресечения подобной деятельности в 2016 и 2017 году. Золотых отметил, что в незаконную деятельность «активно вовлекаются несовершеннолетние граждане Республики».

В 2017 году сообщалось, что в ЛНР задержали более 10 человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины.