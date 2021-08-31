Популярная блогерша найдена мертвой в собственном доме

Американские полицейские нашли тело популярной 33-летней блогерши и модели Джен Ганье (Jenae Gagnier) в ее собственном доме в Ричмонде, штат Техас. Вместе с ней в квартире обнаружили тело 34-летнего мужчины Кевина Александра Аккорто (Kevin Alexander Accorto). Об этом сообщает ABC13.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Полицейские предполагают, что Аккорто мог сначала убить блогершу, а затем совершить самоубийство. Официальная причина смерти обоих людей не разглашается. Правоохранительные органы начали расследование дела.

В полиции отметили, что не считают, что Ганье и Аккорто состояли в отношениях. В то же время сосед блогерши описали жилой комплекс как тихий и безопасный. «Я бы очень удивился, узнав, что здесь появился посторонний, который вломился в дом. Я не думаю, что такое могло произойти здесь», — рассказал он журналистам.

На страницу Ганье в Instagram были подписаны более 2,6 миллиона человек. Последний пост девушки был опубликован 17 августа. В основном модель выкладывала фотографии в купальниках и открытой одежде.