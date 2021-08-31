Внучку Байдена засняли в платье с глубоким декольте на роскошной вечеринке

Внучку президента США Джо Байдена Наоми засняли в платье с декольте на свадьбе в Италии

Папарацци засняли внучку президента США Джо Байдена, 26-летнюю Наоми, во время празднования роскошной свадьбы на озере Комо в Италии. Фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных снимках родственница главы государства проводит время в компании своего молодого человека Питера Нила (Peter Neal) и других приглашенных на вечеринку гостей. Она одета в длинное платье из переливающейся ткани, оформленное глубоким декольте. Свой образ Наоми дополнила малиновыми туфлями-лодочками и массивными серьгами.

Возлюбленного Наоми запечатлели в классическом черном костюме с бабочкой. Известно, что пара состоит в отношениях с 2018 года.

Чья именно свадьба попала в объектив фотографов не уточняется. Известно, что торжество отмечалось на Вилле Ольмо в городе Комо.

Наоми Байден — дочь бывшего бизнесмена Хантера Байдена и его первой жены Кэтлин, является выпускницей Пенсильванского университета.

В июле журналисты обратили внимание, что супруга президента США Джо Байдена Джилл посетила Олимпиаду в Токио в старой одежде. 69-летнюю первую леди запечатлели в аэропорту Токио в платье бренда Narciso Rodriguez красного цвета средней длины. Известно, что в этом же наряде в июне Байден посещала центр вакцинации во Флориде с американским ученым-медиком Энтони Фаучи (Anthony Fauci).