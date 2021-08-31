На Камчатке появится новая авиакомпания для перевозки туристов

На Камчатке перевозками туристов к достопримечательностям займется новая авиакомпания — Росавиация выдала сертификат эксплуатанта АО «Авиакомпания Камчатка». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, согласно информации источника, целью проекта является повысить доступность перелетов внутри региона, а также расширить возможность посещения популярных туристических объектов как для местных жителей, так и для путешественников.

Уточняется, что новый перевозчик базируется в аэропорту Елизово и планирует использовать для предоставления услуг современные самолеты Cessna Grand Caravan EX. В течение ближайших четырех лет авиакомпания увеличит парк до 12 лайнеров.

Как пояснил генеральный директор компании Александр Стеблин, на данный момент большой популярностью для экскурсионных программ на Камчатке пользуются вертолеты, однако это дорогой способ передвижения. «Мы намерены обеспечить значительно более бюджетную цену на полеты внутри региона. Одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове», — заверил он.

При этом председатель совета директоров Сергей Колтович «Авиакомпания Камчатка» напомнил, что за последние годы в России практически прекратились перевозки на легких одномоторных самолетах, а для развития региона необходимо перевооружения авиационного флота.

В планы авиакомпании также входит выполнение перевозок почты и грузов, санитарных полетов и других авиационных услуг.

В июле россияне выбрали самые живописные пляжи России. Первое место занял Халактырский пляж на Камчатке, который удивляет туристов черным песком. Второе место заняло побережье поселка Прасковеевка в Краснодарском крае. Эффектность пейзажу добавляет скала «Парус» с внушительным отверстием внутри.