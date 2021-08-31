Косметолог раскрыла способы предотвратить появление морщин без пластики

Британский косметолог раскрыла способы сохранить молодость без инъекций и хирургических вмешательств. Соответствующий материал публикует The Sun.

Владелица салона красоты The Glamour Room Кристал Принс (Krystal Prince) поделилась несколькими секретами, с помощью которых можно предотвратить появление морщин. По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на питание, поскольку оно напрямую влияет на состояние кожи. «Откажитесь от жареной курицы и пончиков», — пояснила она.

Вместо фастфуда эксперт порекомендовала читателям употреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды. Она также посоветовала пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания организма, которое приводит к образованию морщин и темных кругов под глазами.

По словам бизнесвумен, особенно важно защищать кожу от негативного воздействия солнца с помощью SPF-кремов от ультрафиолетовых лучей. Помимо этого, необходимо скрабировать кожу, чтобы избавлять ее от омертвевших клеток. «Вы можете не покупать специальные средства, просто используйте сахар или кофе», — отметила Принс.

Кроме того, предпринимательница напомнила о важности полноценного сна и отрицательном воздействии стресса на состояние кожных покровов. «Не недооценивайте пользу домашнего массажа лица или использование специального роллера — они действительно помогают выводить токсины и уменьшают отечность», — добавила специалистка.

В мае 2020 года российская модель Ирина Шейк также поделилась в интервью собственными секретами поддержания молодости и красоты. Женщина рассказала, что во время изоляции у нее не было желания заниматься спортом, однако, чтобы оставаться в форме, она старалась правильно питаться.