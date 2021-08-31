Бикини с иллюзией голого тела стали модным трендом

Купальные костюмы, которые создают иллюзию голого тела, стали новым трендом 2021 года в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет об откровенных моделях бикини с прозрачными лямками, плавки которых обнажают ягодицы девушек. Отмечается, что подобные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Chynna Dolls, Living Lavish Sunsuit, Fashion Nova, Shein и других.

Так, например, модель Жасмин Чикито (Jasmine Chiquito) поделилась снимками в Instagram, на которых она позирует у бассейна в слитном красном купальнике, который оформлен разрезами под грудью. Блогерша Крис Галера (Chris Galera) в свою очередь сфотографировалась на Мальдивах в бикини цвета хаки, демонстрируя оголенные ягодицы.

В то же время манекенщицы Fashion Nova Алиша Барраган (Alysha Barragan) и Бри Гарцца (Bri Garzza) продемонстрировали покупателям бикини марки бежевого цвета с силиконовыми лямками. Известно, что стоимость описанной вещи на сайте интернет-ретейлера составляет 26 фунтов стерлингов (2629 рублей).

Ранее в августе покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини Fashion Nova. Манекенщицу бренда, имя которой не раскрывается, засняли в комплекте Private Jets And Beaches Ribbed, бюстгальтер которого обнажает нижнюю часть ее груди. «Пошлость», — высказывались покупатели.