21-летняя дочь телеведущего снялась в бикини во время отдыха на яхте

21-летняя дочь телеведущего и шеф-повара Гордона Рамзи снялась на яхте в Корнуолле

Дочь известного британского телеведущего и шеф-повара Гордона Рамзи, 21-летняя Холли, опубликовала серию фотографий во время отдыха на реке Рок в рыбацкой деревне в Корнуолл, Англия. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах Холли позирует на яхте на фоне воды и скал. Она одета в комплект бикини, состоящий из черного бархатистого топа и розовых плавок со змеиным принтом. Свой образ она дополнила малиновой шляпой-панамкой и солнечными очками.

Публикация набрала около 20 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид дочери Рамзи в комментариях под постом. «Такая красивая!», «Регулярно занимаешься спортом?», «Само совершенство! Выглядишь потрясающе», «Хорошего отдыха, принцесса!», — писали они.

В августе новыми фотографиями в купальнике поделилась дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис. 20-летняя манекенщица продемонстрировала свою фигуру в комплекте бикини с принтом в разноцветную полоску. Ее запечатлели на пляже на фоне моря.