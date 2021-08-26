Кайли Дженнер снялась в наряде с декольте для обложки российского журнала

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась для обложки российской версии модного журнала Elle. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость запечатлена в облегающем черном платье с зеленым бра люксового бренда Bottega Veneta. Наряд оформлен декольте и широким разрезом на бедре. Волосы Дженнер убраны назад, а ее образ дополняют минималистичные кольца и серьги. Публикация набрала больше 7,3 миллиона лайков.

Fashion-директором фотосессии выступила россиянка Лилия Симонян. Автором съемки стал американский фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.

Поклонники оценили внешний вид телезвезды в комментариях. «Сногсшибательна!», «Кайли призвала русских!», «Вау, очень красиво», «Мне нравится зеленый акцент!», «Прекрасный снимок», — высказались они.

Ранее в августе Кайли Дженнер снялась в бикини из 24-каратного золота за сотни тысяч рублей. В рекламной кампании новой коллекции собственного косметического бренда Kylie Cosmetics она позировала в костюме, состоящем из топа, плавок и юбки длины мини. Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер (Natalia Fedner), его стоимость составила 5071 доллар (370 тысяч рублей).