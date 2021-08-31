Тысячи гигантских сексуально возбужденных пауков вторглись в жилые дома

В Великобритании тысячи гигантских возбужденных пауков вторгаются в жилые дома в период брачного сезона. Об этом пишет Daily Mirror.

Сообщается, что пауки начинают забираться в жилые дома с начала сентября до середины октября, когда на улице становится сыро и промозгло, а в домах, наоборот, тепло и сухо. В это время у членистоногих начинается период поиска пары.

В другие времена года пауки также часто живут в домах людей, но они не так заметны, потому что зачастую не покидают паутины. Например, самки могут всю жизнь провести в одном месте. В брачный сезон именно самцы активно перемещаются и ползают по домам.

Ведущий эколог из Университета Ноттингем Трент, доктор Крис Террелл-Нилд объяснил, что живущие в домах пауки могут вырастать до 10 сантиметров в длину и достигать размеров ладони взрослого человека. Он добавил, что эти существа происходят от видов, обитающих в Средиземноморье или Северной Африке, поэтому любят тепло.

«Размер пауков зависит от того, сколько они съели. Они не опасны, но могут вас укусить, потому что у них есть клыки. Эти существа размножаются и начинают свой жизненный цикл весной. Осенью самцы ищут самок, чтобы продолжить потомство. Когда они находят их, то спариваются, и самка откладывает яйца, а самец обычно умирает», — рассказал Террелл-Нилд.

Для предотвращения появления пауков в доме необходимо следить за чистотой, избегать беспорядка и оставлять шторы открытыми в течение дня, поскольку членистоногие любят темные и захламленные места. Сильные резкие запахи также могут отпугнуть пауков.

Ранее сообщалось, что возбужденные морские змеи приняли аквалангистов за самок и бросились на них. Они подплывали к людям и обвивались вокруг ласт. Когда аквалангисты попытались уплыть, змеи бросались в погоню.