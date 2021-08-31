Российский мэр назвал критиковавших его город туристов «неудачниками» и «быдлом»

Мэр города Железноводск в Ставропольском крае Евгений Моисеев назвал критиковавших город туристов «быдлом» и «неудачниками». Об этом сообщает Znak.

В своем Instagram-аккаунте глава города попросил читателей выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта» и предложил вариант «Радость между ног».

В комментариях под публикацией одна из посетительниц Железноводска заявила, что он уже потерял свою привлекательность и стал похож «на обыкновенные города любой области». В ответ на ее сообщение Моисеев раскритиковал женщину и попросил держаться подальше от курорта.

«Недорогая наша "быдло-недо-бедно-" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — высказался мэр.

Подписчики чиновника возмутились такому ответу и встали на защиту туристки, пояснив, что каждый имеет право на свое мнение. Кроме того, в комментариях появились отзывы о работе властей и жалобы на жизнь граждан.

В апреле 2020 года мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил людям, которые критикуют принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, переехать в США. Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населению: «Люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет».