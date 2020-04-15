Мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил людям, которые критикуют принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, переехать в США. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем» со ссылкой на соответствующий пост мэра в Instagram.
Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населению. «Люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет либо до суицида, либо до тюремной скамьи», — заявил он.
В ответ мэр предположил, что жителю больше нравится ситуация в США, и назвал число зараженных и умерших в этой стране. «Там больны 500 тысяч человек и 2 тысячи умерли за вчерашний день. Самое время туда переехать», — написал Джатдоев.
За последние сутки в Ставропольском крае выявлено 20 случаев заражения новым вирусом. Общее число зараженных составляет 115, умерли два пациента. До конца апреля в регионе действует режим обязательной самоизоляции.
Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 24 тысячи в 84 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения