Мэр Ставрополя предложил критикам мер против коронавируса переехать в США

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев предложил людям, которые критикуют принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, переехать в США. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем» со ссылкой на соответствующий пост мэра в Instagram.

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Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населению. «Люди вынуждены покидать дома и идти работать, иначе если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет либо до суицида, либо до тюремной скамьи», — заявил он.

В ответ мэр предположил, что жителю больше нравится ситуация в США, и назвал число зараженных и умерших в этой стране. «Там больны 500 тысяч человек и 2 тысячи умерли за вчерашний день. Самое время туда переехать», — написал Джатдоев.

За последние сутки в Ставропольском крае выявлено 20 случаев заражения новым вирусом. Общее число зараженных составляет 115, умерли два пациента. До конца апреля в регионе действует режим обязательной самоизоляции.

Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 24 тысячи в 84 регионах.

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