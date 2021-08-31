«Одноклассники» к 1 сентября запустили стикеры с популярными школьными фразами

В социальной сети «Одноклассники» к 1 сентября появятся стикеры с популярными школьными фразами. Кроме того, команда сервиса предложит школьникам и их родителям присоединиться к специальной ленте новостей, посвященной образовательному контенту. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 1 сентября в «Одноклассниках» стартует проект под хештегом #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи смогут следить за полезной информацией на тему образования — о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов. В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых.

Чтобы пользователи смогли погрузиться в школьную атмосферу, соцсеть запустила стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен — «Можешь же, когда захочешь!», «Мое терпение скоро лопнет!», «Потише можно?» и другие — зазвучали голосами звезд: Натальи Подольской, Альбины Джанабаевой и Нолы. Кроме того, в соцсети появился стикерпак с яркими моментами из сериала «Училка в законе» от телеканала «Пятница».

Поздравить друзей и близких с Днем знаний и первым днем осени пользователи «Одноклассников» смогут вместе с героями мультфильма «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд». Анимированные персонажи предложат отправить друг другу в сообщениях простые и искренние пожелания, а также подарить букет.

Кроме того, в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» появится тематическая рамка «С первым днем осени!», а в разделе «Идеи дня» в десктопной версии соцсети — специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.

У всех желающих есть возможность поучаствовать в интерактивной викторине «Снова в школу» от «AliExpress Россия». Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на занимательные вопросы из школьной программы и получать призы. В финале викторины среди отличников разыграют суперпризы — промокоды на скидку 10 тысяч рублей.

