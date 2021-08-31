Российский врач оценил запрет потребления сахара перед вакцинацией

Потребление большого количества сахара и углеводов перед вакцинацией не скажется на реакции организма на прививку. Такое мнение высказала врач-терапевт Надежда Чернышова, ее слова приводит «Москвой 24».

«Прививку можно делать людям, в том числе страдающим сахарным диабетом, даже если у них уровень сахара в момент вакцинации выше нормы», — так оценила запрет сахара перед прививкой Чернышова.

Также она добавила, что отказываться от продуктов, содержащих большое количество углеводов, перед вакцинацией не обязательно. По словам специалиста, препарат не взаимодействует с углеводами. Единственная особенность — при большом потреблении углеводов в организме задерживается вода, и у человека могут возникнуть отеки.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов назвал продукты, употребление которых может ухудшить самочувствие после прививки от коронавируса. Он отметил, что употребление углеводов запрещено, поскольку сахар усиливает побочные эффекты.