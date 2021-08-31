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Соратник генерала Лебедя объяснил заключение мира с боевиками Чечни в 1996 году

Пресс-секретарь генерала Лебедя объяснил подписание Хасавюртовского мира с боевиками Чечни
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Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Целью подписания Хасавюртовских соглашений в 1996 году было не достижение мира ценой обещания рассмотреть вопрос о суверенитете Чечни, а дать возможность федеральным силам перегруппироваться. Свою версию причин заключения соглашений в интервью «Ленте.ру» рассказал пресс-секретарь секретаря Совета безопасности России Александра Лебедя в 1996-1997 годах Александр Бархатов.

«Цель бумаги изначально была одна — выиграть время для реальной перегруппировки сил, включая создание нескольких ударных соединений», — заявил он.

По его словам, 30 августа 1996 года члены российской делегации ждали в Хасавюрте начальника штаба чеченских боевиков Аслана Масхадова с представителями Чечни более четырех часов, сделав вывод, что боевики «брали на измор» парламентеров.

«Мол, москвичи подустанут в летней дагестанской духоте и будут сговорчивее. Честно говоря, расчет был не глупый», — констатировал собеседник «Ленты.ру».

Он рассказал, что обсуждение каждого слова договора отнимало по несколько минут. В результате итоговый текст согласовали после полуночи 31 августа. «И я лажанулся — пропустил в глаголах аж три мягких знака… Подписали Соглашение, да, без трех мягких знаков», — признался Бархатов.

Хасавюртовские соглашения, заключенные 31 августа 1996 года, подвели черту под первой чеченской кампанией, которая началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. По договору, который подписали генерал Лебедь и Масхадов, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Соглашения не повлияли на практику захвата заложников и вымогательства выкупов, а также не установили прочного мира. Через три года чеченские боевики напали на Дагестан, положив начало второй чеченской кампании, по итогам которой республику вернули под контроль Москвы.

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