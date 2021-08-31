На Украине рассказали о «домашнем задании» Зеленскому от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский привезет домой «очередное домашнее задание» после встречи с американским лидером Джо Байденом в США. Об этом РИА Новости рассказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, «задание» будет заключаться в борьбе с коррупцией и деолигархизации. Прежде всего, речь идет о Игоре Коломойском, поскольку в США подозревают, что борьба с ним только имитируется, а для Вашингтона — это маркер, объяснил Золотарев.

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Политолог также отметил, что США могут потребовать дальнейших реформ в судебной системе Украины и Службе безопасности. Помимо этого, эксперт полагает, что Зеленский может привезти с собой ряд инвестиционных предложений, судя по его планам поехать в Калифорнию.

Основными темами для обсуждения в ходе встречи Зеленского и Байдена будут газопровод «Северный поток-2» и Донбасс, рассказал Золотарев. Так, по его словам, главы государств обменяются мнениями о том, как быть дальше с переговорами в «нормандском формате». Специалист подчеркнул, что после визита сильных изменений ждать не стоит. Поездка Зеленского может повлиять только на состав правительства, если президент вернется расстроенный, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. «Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — написал президент в своем Instagram-аккаунте. К записи Зеленский прикрепил фото, на котором он спускается по трапу под руку с супругой Еленой.

29 августа стало известно о переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. Переговоры Байдена с украинским президентом станут демонстрацией приверженности США «суверенитету и территориальной целостности» Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.