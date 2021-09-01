Вдова Балабанова раскрыла причину смерти режиссера

Вдова Балабанова заявила, что режиссер мог умереть из-за отказа от алкоголя и табака

Вдова российского режиссера Алексея Балабанова, художница Надежда Васильева рассказала, что ее супруг мог умереть из-за резкого отказа от алкоголя и табака. Своим мнением она поделилась в ходе интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», передает телеканал «Звезда».

По ее словам, из-за того, что сердечная мышца изнашивается, первое время Балабанову было необходимо принимать лекарства, а количество алкоголя следовало сокращать постепенно, а не резко. Васильева добавила, что как бы парадоксально это ни звучало, ее супруг умер из-за трезвости.

Художница подчеркнула, что хотела помочь супругу побороть алкогольную зависимость, но это было практически невозможно, поскольку его окружали друзья с такой же проблемой. Васильева отметила, что винит себя в его смерти — она считает, что сделала недостаточно для супруга.

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года, ему было 54 года. Официальной причиной смерти режиссера назвали сердечную недостаточность. Балабанову принадлежит ряд таких киноработ, как «Брат» и «Брат 2», «Жмурки», «Война», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар». Последним его фильмом стала лента «Я тоже хочу».