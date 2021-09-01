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Приплывший за убежищем в Японию россиянин подал заявку на статус беженца

Источники японских СМИ: россиянин, приплывший на Хоккайдо, подал заявку на статус беженца
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Фото: Tang wei-chen / Unsplash

Российский гражданин Ваас-Феникс Нокард, приплывший на остров Хоккайдо с курильского острова Кунашир за убежищем, подал заявку на получение статуса беженца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источников японских СМИ, близких к происходящему.

В ближайшее время его депортация не планируется.

29 августа Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. О том, что он прибыл на японский остров Хоккайдо, сообщалось 20 августа. По данным местного информагентства Kyodo, Нокард приплыл с одного из Курильских островов — Кунашир, который входит в Сахалинскую область. Кунашир отделен от Хоккайдо проливом Немуро. Японский остров расположен от российского в 25 километрах к западу. Глубина пролива достигает 2,5 тысячи метров.

После появления в СМИ информации о Нокарде происходящим заинтересовались российские дипломаты. В ситуации начало разбираться посольство РФ. Позже ведомство потребовало Токио предоставить доступ к мужчине, чтобы обеспечить его дипломатической защитой.

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