Приплывший за убежищем в Японию россиянин подал заявку на статус беженца

Российский гражданин Ваас-Феникс Нокард, приплывший на остров Хоккайдо с курильского острова Кунашир за убежищем, подал заявку на получение статуса беженца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные источников японских СМИ, близких к происходящему.

В ближайшее время его депортация не планируется.

29 августа Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина. О том, что он прибыл на японский остров Хоккайдо, сообщалось 20 августа. По данным местного информагентства Kyodo, Нокард приплыл с одного из Курильских островов — Кунашир, который входит в Сахалинскую область. Кунашир отделен от Хоккайдо проливом Немуро. Японский остров расположен от российского в 25 километрах к западу. Глубина пролива достигает 2,5 тысячи метров.

После появления в СМИ информации о Нокарде происходящим заинтересовались российские дипломаты. В ситуации начало разбираться посольство РФ. Позже ведомство потребовало Токио предоставить доступ к мужчине, чтобы обеспечить его дипломатической защитой.