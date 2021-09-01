Хранившаяся в семье безделушка оказалась драгоценностью за два миллиона рублей

Жительница Лондона узнала, что хранившаяся в ее семье более 20 лет безделушка является драгоценностью за 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Об этом сообщает издание Unilad.

Женщина принесла эксперту телепередачи Аntiques Roadshow Джону Бенджамину брошь с аквамарином и бриллиантами, которая когда-то принадлежала дедушке ее мужа. Она рассказала, что в 1920-1930-х годах дедушка приобрел в Бразилии аквамарин. Позже он установил камень в брошь, которой англичанка украсила платье на свадьбу своей дочери.

Бенджамин был поражен ювелирным изделием и очень удивился, что оно много лет пылилось в ящике. «Аквамарины такого размера, цвета и красоты встречаются очень редко. Обрамление броши выполнено из золота 18 карат и бриллиантов. По всей видимости, оно сделано в 1960-х годах. Значит ли это, что брошь пылилась в ящике 30-40 лет?» — спросил Бенджамин. Он отметил, что камень весит 75 карат.

«Это вершина качества и размера. Если вы хотите выставить его на продажу, в первую очередь необходимо сказать, что аквамарины ценятся за насыщенный и глубокий голубой цвет», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что размер камня поражает: таких драгоценностей практически не встречается на рынке. Бенджамин предварительно оценил брошь в 20 тысяч фунтов (два миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что старая ваза, которая около 40 лет хранилась у рабочей семьи из Лондона, ушла с молотка за 520 тысяч фунтов стерлингов (52,5 миллиона рублей) Ни хозяин вазы, ни его сын не догадывались о ее ценности.