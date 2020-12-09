Старая разбитая ваза ушла с молотка за 19,6 миллиона рублей

В английском графстве Дербишир старая разбитая ваза ушла с молотка по цене, которая в 20 раз превышала ожидания экспертов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Владельцы вазы, семейная пара из Лестершира, утверждают, что она разбилась во время охотничьих посиделок около 60 лет назад. Они пытались склеить черепки, но не смогли скрыть многочисленные трещины и следы клея.

Ваза была изготовлена в Китае около трех веков назад, во времена китайского императора Цяньлуна из династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. Аукционный оценщик полагал, что из-за трещин за нее вряд ли дадут больше 10 тысяч фунтов стерлингов (980 тысяч рублей). Если бы повреждений не было, за вазу можно было бы выручить 600-700 тысяч фунтов стерлингов (68,5 миллиона рублей).

Эксперт ошибался. Вопреки его пессимистичному прогнозу, во время торгов цена лота достигла 200 тысяч фунтов стерлингов (19,6 миллиона рублей). Покупателем стал житель Китая, участвовавший в аукционе через интернет.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.