В прессе КНР появились новые снимки «китайского Javelin» — противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) нового поколения. Официальные фотографии китайских бойцов с новым оружием опубликовало издание Sohu.

На снимках изображены военнослужащие одной из бригад 78-й армейской группы Северного боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Бойцы несут новый ПТРК, который внешне похож на американский ПТРК третьего поколения FGM-148 Javelin. Подобный комплекс уже был замечен на снимках бойцов Западного боевого командования НОАК.

В 2014 году китайские производители представили новые ПТРК третьего поколения. Одной из новинок стал Norinco HJ-12, который внешне походит на комплекс, показанный на снимках.

HJ-12 работает по принципу «выстрелил и забыл». Инфракрасная головка самонаведения захватывает цель, что позволяет оператору сменить позицию сразу после пуска. Ракета с тандемной боевой частью может поразить до 1100 миллиметров брони за динамической защитой. При атаке бронированных целей ракета ориентирована на поражение верхней полусферы, что делает HJ-12 схожим с Javelin, работающим по такому же принципу.

Ранее в США выразили сомнения в способности российских танков противостоять ПТРК FGM-148 Javelin. Авторы The National Interest считают, что системы защиты российских танков Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 недостаточны для защиты от ракеты комплекса FGM-148.