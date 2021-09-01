В КПРФ подтвердили нападение депутата на девушку словами «в семье не без урода»

Депутат Смоленской областной думы от КПРФ Кирилл Быстров был задержан сотрудниками полиции после конфликта с избранницей, в ходе которого он выломал дверь в ее квартиру и напал на мать девушки. В отделении партии подтвердили эту информацию словами «в семье не без урода», сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. После дебоша Быстрова доставили в отделение, но отпустили на свободу, когда он показал документ, удостоверяющий его статус.

«В семье не без урода, понимаете. Не надо олицетворять это со всеми коммунистами. Я такого мнения придерживаюсь: не можешь пить — не пей. Тем более, когда идет избирательная кампания», — заявили в КПРФ.

В настоящее время Быстров находится дома. С ним провели жесткую беседу.

Ранее в Иркутской области депутат Думы Кириенского муниципального района Дмитрий Клепиков оказался пьяным в полиции после корпоратива, устроил там дебош и попал на видео. На кадрах видно, что нетрезвый мужчина кричит на полицейских и жалуется, что не может дышать. После того, как его посадили в камеру, он начинает вспоминать бога, а затем называет «сволочью», предположительно, одного из правоохранителей.