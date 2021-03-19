На российского депутата завели дело за драку с полицейскими после корпоратива

В Иркутской области на депутата Киренского района завели дело за дебош в полиции. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что 34-летний депутат нанес телесные повреждения двум сотрудникам правоохранительных органов. В его отношении возбудили дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

24 февраля народный избранник праздновал День защитника Отечества. После корпоратива его задержали за появление в общественном месте в нетрезвом виде и доставили в отдел, где он устроил скандал и подрался с полицейскими. Происходящее попало на видео. На кадрах видно, что нетрезвый мужчина кричит на сотрудников и жалуется, что не может дышать. После того как его посадили в камеру, он начинает вспоминать бога, а затем называет «сволочью», предположительно, одного из полицейских.