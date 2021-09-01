США захотели еще денег для F-35

В Конгрессе США захотели выделить дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II. Дополнительные деньги предложили выделить на создание усовершенствованной силовой установки самолета, сообщает портал Janes.
Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит еще 31 августа заявил о предложении по увеличению финансирования работ над новым двигателем. Речь идет о программе создания авиационного двигателя нового поколения Adaptive Engine Transition Program (AETP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей F135 самолетов F-35, подчеркивает портал. Изначально ВВС США запросили почти 14 миллионов долларов на работы по AETP в 2022 финансовом году.
Если инициативу одобрят, дополнительные средства выделят в 2022 финансовом году. Также Смит пожелал видеть стратегию Министерства обороны США по внедрению наработок AETP на F-35 с 2027 финансового года.
Двигатели, разрабатываемые в рамках программы AETP, предназначены для перспективного истребителя шестого поколения. Над новыми агрегатами работают компании General Electric и Pratt & Whitney (в составе United Technologies). Программу стоимостью в 2 миллиарда долларов инициировали в 2016 году.
Pratt & Whitney разрабатывает новый трехконтурный двигатель XA101 с адаптивным циклом. Наработки по новому агрегату могут лечь в основу модернизаций двигателей современных истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Считается, что перспективный силовой агрегат получит увеличенную тягу при меньшем расходе топлива — по сравнению с актуальными двигателями.