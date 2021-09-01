В «Газпроме» спрогнозировали новый рекорд по добыче газа

Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников спрогнозировал новый рекорд по добыче газа за последние десять лет. В 2021 году она вырастет на 55 миллиардов кубометров газа до объема выше 510 миллиардов кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иванников добавил, что экспорт газа в текущем году составит 183 миллиарда кубометров газа, что на шесть миллиардов выше, чем в 2020-м. Он отметил, что в 2021 году объем добычи конденсата составит 16 миллионов тонн, что примерно соответствует уровню прошлого года.

По словам Иванников, средняя оценка цены газа в Европе на весь текущий год состоявляет 270 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку. Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП.