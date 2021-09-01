Умер гитарист «Зоопарка» Александр Храбунов

В Санкт-Петербурге умер гитарист, участник советской рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Об этом сообщил журналист Алексей Певчев в Facebook.

Отмечается, что музыкант скончался после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 1977-м он переехал в Ленинград, где основал коллектив «Прощай, черный понедельник». Позже он познакомился с Майком Науменко, и тот пригласил его стать участником своей новой группы «Зоопарк». В 1981 году Храбунов вошел в первый состав «Зоопарка» и оставался основным гитаристом группы все десять лет ее существования — до внезапной смерти Науменко в августе 1991 года.

После распада «Зоопарка» Храбунов работал с такими группами, как The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz, «Зоо-Парк», «Санкт-Петербург» и «Учебно-лечебный коллектив "группа Триста"».