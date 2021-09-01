Женщина прочитала пост в соцсети и узнала о неожиданном богатстве

Австралийка узнала из поста в Facebook, что выиграла первый приз в лотерею

Жительница австралийского города Барго, штат Новый Южный Уэльс, узнала, что стала обладательницей богатства, после того, как прочитала пост в Facebook. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что приобрела лотерейный билет, но не проверяла результаты розыгрыша до тех пор, пока не узнала о победе из соцсетей.

«Я даже представить такого не могла. Я увидела, что кто-то выиграл главный приз в нашем городском сообществе в Facebook, и что победителя не могут найти», — рассказала женщина.

Австралийка поспешила в местное новостное агентство, чтобы проверить свой билет. Оказалось, что она выиграла 3,5 миллиона австралийских долларов (187,9 миллиона рублей).

«Я даже не помню, что было дальше. Мой разум отключился от шока. У меня тряслись ноги. Мне пришлось взять себя в руки», — отметила она.

Победительница заявила, что полученные деньги позволят ей выйти на пенсию. «У меня долгое время была очень нервная работа, и я думаю, что с меня хватит. Первое, что я сделаю — выйду на пенсию», — подчеркнула австралийка.

Женщина собирается пожертвовать часть денег в благотворительные фонды. Эту помощь она считает важной. «Когда снова можно будет путешествовать, я забронирую перелет первым классом», — добавила победительница.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Дарвин, Северная территория, чуть не лишился крупного выигрыша в лотерею, так как не поверил и принял новость о выигрыше за розыгрыш. Он не сразу осознал, что на самом деле стал победителем, и даже его жена не сразу поверила в хорошую новость.

