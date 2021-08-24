Мужчина чуть не лишился 69 миллионов рублей из-за недоверчивости

Житель австралийского города Дарвин, Северная территория, чуть не лишился выигрыша в лотерею в 1,3 миллиона австралийских долларов (68,9 миллиона рублей), так как не поверил и принял новость о выигрыше за розыгрыш. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Обычно сразу после розыгрыша я получаю письмо, в котором говорится, насколько близок я был к получению первого приза», — рассказал австралиец.

Но после очередного розыгрыша мужчина проснулся, зашел в приложение лотереи и увидел, что совпали все шесть чисел.

«Я подумал, что это странно, а затем увидел сумму приза и решил, что это какой-то розыгрыш», — заявил счастливчик.

Он не сразу осознал, что на самом деле стал победителем, и даже его жена не сразу поверила в хорошую новость.

Австралиец собирается потратить часть выигрыша на выплату ипотеки, а оставшимися деньгами планирует воспользоваться, чтобы обеспечить себе и жене счастливую пенсию.

Мужчина отметил, что семья намерена обратиться к финансовому консультанту с целью удачно инвестировать сбережения.

Ранее сообщалось, что житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, чуть не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Он рассказал, что на полученные деньги планирует приобрести небольшой дом или коттедж для круглогодичного проживания.

