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Путин на марафоне «Знание» посоветовал избегать некачественной информации

Президент Путин на марафоне «Знание» посоветовал доверять только проверенным источникам
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин посоветовал школьникам доверять таким источникам информации, как общество «Знание». Об этом глава государства заявил с ходе встречи с учащимися в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание». Его слова передает портал РАПСИ.

«Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили еще советское, потом Российское общество "Знание", цель которого — помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Путин.

По словам российского лидера, доверять стоит только качественной и проверенной информации. Так, общество «Знание», как отметил Путин, обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний.

«Им безусловно можно доверять, на их информации можно строить собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — считает глава государства.

Путин также посетовал на качество информации, которую можно разыскать на просторах интернета. По словам президента, найти там можно что угодно, однако зачастую люди в сети лишь выдают себя за профессионалов.

Ранее Путин признался в рамках марафона общества «Знание», что сбылась его главная детская мечта. Он рассказал, что, будучи маленьким, сначала хотел стать моряком или летчиком, а потом — разведчиком и служить Отечеству.

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