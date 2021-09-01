Мария Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России

Заслуженная артистка России Мария Шукшина, принимая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявила о «вирусе бескультурья» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса считает, что обозначенная ею проблема гораздо страшнее пандемии коронавируса. Свою речь она произнесла после того, как премьер-министр Михаил Мишустин вручил ей награду.

«А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение», — высказалась Шукшина.

Она подчеркнула, что государство не может устоять без духовно-нравственной основы. По мнению артистки, культура речи уничтожается, а люди начинают ненавидеть друг друга. «Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить», — призвала Шукшина.

Ранее актриса заявила, что звезды и эксперты приходят на «пошлые и безнравственные» ток-шоу из-за денег, а гонорары за участие в них исчисляются миллионами. Шукшина призвала федеральные каналы показывать контент, альтернативный «ссорам, клевете, дрязгам и жутким семейным разборкам».