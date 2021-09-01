Пересадки на наземном транспорте Москвы стали бесплатными в течение 90 минут

С 1 сентября 2021 года пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными в течение 90 минут. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что москвичи привыкли к бесплатным пересадкам между МЦК, МЦД и метро. Теперь такая мера также коснется автобусов, электробусов и трамваев.

По словам Собянина, бесплатные пересадки на наземном транспорте помогут сэкономить москвичам до 11 тысяч рублей в год. Нововведение уменьшит денежные траты на транспорт для 500 тысяч пассажиров в день.

Чтобы начать пользоваться бесплатными пересадками, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира на сайте метрополитена столицы или в приложении «Метро Москвы». После этого нововведение автоматически будет подключено в течение 12 часов.

Ранее мэр столицы рассказал о развитии водного транспорта в столице. Собянин хотел бы, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские речные трамваи. По его словам, для этого есть вся необходимая инфраструктура — преображенные набережные и парки на реках.