Россия
 
Последние новости
Двигатели от автомобилей Aurus начнут ставить на самолеты
На Колыме впервые за 35 лет открыли новую школу
UFC подписал контракт с дисквалифицированным за допинг российским бойцом
В Техасе запретили аборты
Обвиняемым в убийстве экс-главы села в Дагестане росгвардейцам продлили арест
Рианна показала фигуру на новых фото в белье и взволновала фанатов
Украинцы поглумились над фотографией Зеленского при подписании документов в США
В Китае научили летать двуногого робота
Подсчитаны ежегодные расходы на личный автомобиль
Новости партнеров
Прослушать новость

Пересадки на наземном транспорте Москвы стали бесплатными в течение 90 минут

Мэр Собянин: с 1 сентября пересадки на наземном общественном транспорте стали бесплатными
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Е. Самарин / mos.ru

С 1 сентября 2021 года пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными в течение 90 минут. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что москвичи привыкли к бесплатным пересадкам между МЦК, МЦД и метро. Теперь такая мера также коснется автобусов, электробусов и трамваев.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

По словам Собянина, бесплатные пересадки на наземном транспорте помогут сэкономить москвичам до 11 тысяч рублей в год. Нововведение уменьшит денежные траты на транспорт для 500 тысяч пассажиров в день.

Чтобы начать пользоваться бесплатными пересадками, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира на сайте метрополитена столицы или в приложении «Метро Москвы». После этого нововведение автоматически будет подключено в течение 12 часов.

Ранее мэр столицы рассказал о развитии водного транспорта в столице. Собянин хотел бы, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские речные трамваи. По его словам, для этого есть вся необходимая инфраструктура — преображенные набережные и парки на реках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве
Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице
Собянин рассказал о планах развития наземного транспорта в Москве