Панкратов-Черный поддержал слова Шукшиной о кризисе культуры в России

Народный артист России Александр Панкратов-Черный поддержал актрису Марию Шукшину, которая заявила о «вирусе бескультурья» в России. Он поделился своим мнением в беседе с News.ru.

«Она правильно сказала. Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согрется-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план», — заявил Панкратов-Черный, назвав культуру «кислородом духовности человеческой». По его словам, в нее нужно пускать меньше людей, которые в первую очередь преследуют низменные интересы, и пропускать больше «нравственных людей, ценящих настоящее подлинное искусство».

72-летний артист отметил, что не знает как улучшить ситуацию с культурой в стране, но порекомендовал правильно воспитывать подрастающее поколение. Панкратов-Черный добавил, что большое количество молодых людей заканчивают режиссерские курсы, но на 90 процентов оказываются без работы, в то время как в кинематограф приходят «какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина, принимая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявила о «вирусе бескультурья» в стране. Актриса отметила, что обозначенная ею проблема гораздо страшнее пандемии коронавируса.