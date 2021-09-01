Путин вспомнил интервью эпатажной поп-звезды

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вспомнил интервью эпатажной поп-звезды, имя которой он не озвучил. Видео появилось в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«На память пришло одно интервью очень известной эстрадной исполнительницы, поп-звезды мирового класса. Ее выступления часто носят спорный характер с точки зрения восприятия молодыми людьми, тем более детьми. А у нее много своих детей, как оказалось», — рассказал Путин.

По его словам, когда певицу спросили об отношении детей к ее выступлениям, она ответила, что они этого не видят. «То есть своих детей она от этого контента бережет, а все остальные вроде не так важны», — добавил Путин.

Журналисты предположили, что речь идет о Мадонне — у нее шестеро детей. В одном из интервью в 2006 году певица рассказала, что не позволяет своей девятилетней дочери Лурдес (сейчас ей 24 года) и шестилетнему сыну Рокко (21 год) смотреть собственные выступления. «Я знаю, что им очень нравится музыка, но я бы не хотела, чтобы они смотрели шоу», — призналась она.

В марте прошлого года Путин заявил, что высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, в мире не существует. Незадолго до этого он поддержал идею закрепить особое отношение к детям в Конституции.