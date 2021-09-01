Ведущий Первого канала назвал способ избежать распространенной кишечной инфекции

Врач и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, как можно избежать сальмонеллеза — распространенной кишечной инфекции. В посте, опубликованном в Instagram, он порекомендовал обрабатывать продукты и приучать детей мыть руки.

«Одна из распространенных кишечных инфекций — сальмонеллез. Наверняка вы о ней слышали и помните, что она как-то связана с сырыми яйцами. Это действительно так, но не только с ними», — отметил доктор.

Продеус объяснил, что возбудителей заболевания — бактерий рода сальмонелл — бессимптомно переносят животные и птицы. При этом получаемые от них продукты, в том числе мясо, яйца и молоко, могут приводить к болезням у людей. Кроме того, заразиться можно через фекалии и от больного человека.

Однако заражение чаще всего происходит через пищу — молочные продукты, мясо и блюда с сырыми яйцами. «Обязательно обрабатывайте продукты термически достаточное количество времени, чтобы избежать заражения. И приучайте детей мыть руки!» — призвал россиян доктор. В то же время врач констатировал, что избежать кишечных инфекций не удается практически никому. По его словам, к пятилетнему возрасту каждый ребенок сталкивается с ними хотя бы один раз.

Ранее Продеус рассказал, в каких случаях родителям необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. По его словам, посетить специалиста нужно, если за год у ребенка бывает более двух заболеваний, вызываемых бактериями (например, пневмонии), и восемь и более острых респираторных вирусных инфекций.

