Обокравшая ювелирный салон на 4 миллиона рублей россиянка предстанет перед судом

В Новосибирске обвиняемая в краже украшений продавщица ювелирного салона пойдет под суд

В Новосибирске продавщица ювелирного салона, которая украла из него драгоценности на четыре миллиона рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД России.

Уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ («Кража»), передано в суд для рассмотрения по существу.

25 августа 2020 года директор ювелирного салона в Новосибирске обратился в полицию с заявлением о краже дорогих украшений. Утром он приехал в салон для сверки товаров и обнаружил отсутствие золотых изделий на сумму около 4 миллионов рублей. Продавщица, которая накануне работала в магазине, не выходила на связь.

Полицейские установили подозреваемую, которая скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

Через месяц, 25 сентября, сотрудники полиции совместно с коллегами из управления МВД России по Саратовской области обнаружили 29-летнюю женщину на съемной квартире в Саратове. Ее доставили обратно в Новосибирск и заключили под стражу.