Установлена причина крушения экспериментального самолета Ил-112В

Причиной крушения Ил-112В стал «керосиновый» пожар через несколько минут после взлета

Стало известно о причине крушения легкого транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на специалистов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

По информации издания, критическую ситуацию на борту Ил-112В спровоцировал мощный «керосиновый» пожар, возникший через несколько минут после взлета. Самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона. Пилоты в этой ситуации оказались бессильны, экипаж погиб молча.

Эксперты также установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Точная причина возгорания машины станет известна после результатов экспертиз, которые уже назначены.

Ранее стало известно, что в России продолжатся испытания Ил-112В после крушения. Вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул, что Ил-112В является востребованным транспортным самолетом. По его мнению, необходимо проработать устойчивость работы и безотказность двигателя ТВ7-117. «В свою очередь, необходимости приостанавливать полеты вертолетов Ми-38 с такими же двигателями нет», — отметил вице-премьер.

17 августа Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа.