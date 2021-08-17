Опубликованы фото с места крушения Ил-112В

В сети опубликовали фотографии с места крушения Ил-112В в Подмосковье. Снимки показал Telegram-канал 112.

Авария произошла во время тренировочного полета, самолет должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Рассматриваются две версии крушения, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года на аэродроме ВАСО. Первая пробная рулежка самолета прошла в декабре 2018 года, а первая выкатка машины состоялась в ноябре того же года. Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

