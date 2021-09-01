«Зеленый» конкурент Adidas и Nike решил выйти на биржу

Американский производитель экологичной обуви Allbirds, сделанной из шерсти и пластиковых бутылок заявил, что готовится разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже несмотря на продолжающиеся убытки, сообщает CNBC.

Ориентирующаяся на «зеленые» тренды компания терпит убытки уже третий год, но из-за небольшого роста продаж в этом году производитель обуви решился на размещение. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чистый убыток Allbirds в 2019 году составил 14,5 миллиона долларов, а в 2020 году — 25,9 миллиона долларов. За первые шесть месяцев 2021 года бренд сообщил об убытке в размере 21,1 миллиона долларов. Между тем, выручка компании выросла с 193,7 миллиона долларов в 2019 году до 219,3 миллиона долларов в 2020 году. За первые шесть месяцев 2021 года она составила 117,5 миллиона долларов.

Компания осознает, насколько конкурентный сегодня рынок обуви. Allbirds ставит себе целью отобрать долю у таких компаний, как Nike и Adidas, существующих уже несколько десятилетий и имеющих огромную узнаваемость среди потребителей.

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Размещая акции на бирже, Allbirds надеется на растущий спрос, особенно со стороны молодежи, в большей степени заинтересованной в использовании экологичных альтернатив. В 2021 году бренд также запустил линейку спортивных костюмов, расширив ассортимент своей продукции.

Allbirds делает ставку на онлайн-продажи, на них приходятся колоссальные 89 процентов от общего объема выручки (194,6 миллионов долларов в 2020 году). В 2020 году больше людей делали покупки в интернете из-за пандемии COVID-19. Бренд Allbirds также выиграл от перехода к более комфортным и повседневным вещам.

У Allbirds есть постоянные покупатели, и их количество растет. По данным компании, в 2019 году постоянные клиенты совершали 46 процентов покупок, а в 2020 году — 53 процента. Траты постоянных клиентов также непрерывно растут. По данным бренда, средние расходы постоянного покупателя на второй год после совершения первого заказа, увеличиваются на 25 процентов.