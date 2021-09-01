Азербайджанцы из-за рассказа о сексе заставили извиняться россиянина на камеру

Российскому видеоблогеру Валерию Ловыгину пришлось извиниться за снятый им репортаж про столицу Азербайджана Баку после угроз со стороны азербайджанцев, оскорбившихся увиденным. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka.

В репортаже Ловыгин показывает ночную жизнь Баку. Например, он в нетрезвом виде заходит в ночные клубы азербайджанской столицы, общается с людьми. Недовольство вызвала часть видеоблога, где россиянин рассказывает, как местные мужчины справляются с отсутствием секса, — например, обращаются к зоофилии и гомосексуальным связям. Также блогер показал гей-проститутку, которая за ночь имеет 4-5 заказов.

По информации издания, угрозы начали поступать от подписчиков одного из азербайджанских Telegram-каналов, в котором мужчины писали, что неизвестные хотят «линчевать Валеру». Сообщалось, что на расправу с блогером собиралось порядка 20-25 азербайджанцев.

«Хочу попросить прощения у всего азербайджанского народа за этот инцидент, за те слова, которые я позволил себе сказать, за те выражения. Я искреннее от всего сердца всецело осознаю свою ошибку и даю слово, что такого никогда больше не повторится», — сказал блогер в новом видео. Он добавил, что надеется, что, по его словам, «очень дружелюбный» азербайджанский народ сможет простить его.

Ранее казахская полиция задержала в Алма-Ате организатора националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куата Ахметова. Казахские националисты проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский, общаются ли на нем продавцы и госслужащие. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.