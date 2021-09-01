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США задумались о сотрудничестве с талибами

Американский генерал Милли: США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с ИГИЛ
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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США допускают сотрудничество с талибами для борьбы с «Исламским государством» (ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

Как заявил американский военный, «Талибан» (организация запрещена в РФ) был безжалостной группировкой. Милли отметил, что убедился в этом на собственном опыте. При этом остается неизвестным, что в будущем задумают талибы, добавил он.

«На войне, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», — отметил генерал.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты взаимодействовали с радикальным движением по «очень узкому» спектру вопросов во время миссии по эвакуации. По его словам, на данный момент нельзя предсказать развитие ситуации, но Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГИЛ.

Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что неизвестно, признают ли США когда-либо в будущем власть «Талибана» в Афганистане. Он отметил, что Вашингтон будет в дальнейшем внимательно следить за действиями правительства талибов.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял военных и гражданских лиц в количестве 2461 человека. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

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