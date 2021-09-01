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100-летняя дизайнер раскрыла секрет счастливого долголетия

Айрис Апфель: главное для счастья в пожилом возрасте — режим и любовь к своему делу
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Фото: Globallookpress.com

100-летняя дизайнер и икона моды Айрис Апфель (Iris Apfel) из США поделилась секретами счастливого долголетия и успешной работы в пожилом возрасте. Ее рекомендации публикует The CEO Magazine.

Айрис Апфель родилась 29 августа 1921 года в Нью-Йорке. С 1950-го по 1992 год Айрис с мужем руководила текстильной компанией, которая среди прочего выполняла заказы правительства США по реставрации интерьеров Белого дома.

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В 2005 году Апфель представила коллекцию модной одежды и украшений собственного дизайна в нью-йоркском Метрополитен-музее. Позже дизайнера пригласили преподавать в Техасский университет в Остине, а в 2013 году она вошла в список «50 самых модных женщин за 50» по версии газеты The Guardian.

На вопросы об успешной карьере в пожилом возрасте Апфель ответила, что, в первую очередь, никогда не поздно взяться за какое-либо начинание. «Я сделала первую большую работу в мире моды, когда мне было 84 года. Я знаю, что это банальность, но возраст — всего лишь цифры», — поделилась она.

Также дизайнер уверена, что один из главных секретов долголетия — заниматься любимым делом и вкладывать в него всю душу: «Страсть к работе и полная самоотдача — вот, что сохранило мою молодость. Я никогда не перестану работать».

Другой полезной привычкой для пожилых она считает строгий распорядок дня. Апфель всегда просыпается ровно в девять утра, выпивает стакан апельсинового сока, съедает порцию каши, а затем пьет кофе без кофеина. На вопрос о здоровом питании она отвечает, что лучшая диета — не переедать.

Дизайнер добавила, что из-за постоянной работы она так и не завела детей и иногда жалеет об этом. «Порой я думаю, что совершила ошибку, а потом смотрю, какие ужасные дети у некоторых моих знакомых, и успокаиваюсь», — пошутила Апфель.

Ранее самый старый житель Великобритании раскрыл секрет долголетия. 109-летний Джон Тиннисвуд утверждает, что прожил так долго, потому что каждую пятницу ел фиш-энд-чипс — английское блюдо, состоящее из жареной рыбы и картофеля фри.

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