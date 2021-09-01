Названа цена самой дешевой квартиры в Ялте

В августе 2021 года на вторичном рынке в Ялте экспонировалось 767 квартир, большая часть предложения приходилась на «двушки». Самую дешевую квартиру в городе-курорте можно было купить за 2,8 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства «Домус», предоставленные «Ленте.ру».

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По подсчетам риелторов, к началу осени 2021-го в Ялте на «вторичке» было выставлено на продажу 338 двухкомнатных квартир, 208 однокомнатных и 221 трехкомнатная. Средняя стоимость предложения достигла 9,63 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру, а средняя стоимость квадратного метра составила 156 тысяч рублей.

Купить однокомнатную квартиру (площадью 38 квадратных метров) в Ялте можно в среднем за 5,66 миллиона рублей. При этом самая доступная «однушка» города оценена в 2,8 миллиона рублей. Это объект площадью 42 квадратных метра, требующий ремонта. Самая дорогая однокомнатная квартира Ялты предлагается за 16,5 миллиона рублей, ее площадь — 45 «квадратов».

В сегменте двухкомнатных квартир средняя цена предложения — 10,71 миллиона рублей, стандартная «трешка» обойдется в 12,52 миллиона рублей, выяснили специалисты.

Ранее сообщалось, что самая доступная квартира в Крыму в августе продавалась за 350 тысяч рублей. Площадь «однушки», расположенной в поселке Новоселовское в 30 километрах от Евпатории, минимальна — около 26 квадратных метров.