Женщина обиделась на шутки коллег о беременности и получила три миллиона рублей

Британка отсудила у работодателя 30 тысяч фунтов за оскорбления во время беременности

Женщина из Великобритании подала в суд на компанию из-за шуток коллег по поводу беременности и получила компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Об этом сообщает британская газета Metro.

Салли-Энн Шипп работала в одном из отделений службы доставки в Лондоне. После того, как женщина забеременела в начале 2019 года, ее начальник и другие коллеги начали подшучивать над ней и задавать «обидные и оскорбительные» вопросы.

Во время одного из совещаний, начальник спросил, давно ли она перестала предохраняться. Двое других коллег-мужчин начали расспрашивать ее, была ли беременность запланированной. Кроме того, они предложили делать ставки на то, сколько лишних килограммов Шипп наберет, вынашивая ребенка.

Перед уходом в декретный отпуск летом 2019 года она поставила вопрос о неподобающем поведении коллег перед высшим руководством. За время отсутствия женщины компания уволила всех ее обидчиков, а позже и сама Шипп получила уведомление об увольнении.

В декабре 2019 года она подала жалобу, которая была отклонена. В результате длительных разбирательств Шипп все-таки уволили в сентябре 2020 года, после чего она обратилась в суд.

В итоге женщине присудили 30 тысяч фунтов стерлингов компенсации за «оскорбление чувств, связанных с материнством», и дискриминацию по половому признаку. Кроме того, Шипп получила пять тысяч фунтов (около 500 тысяч рублей) за нарушение работодателем условий контракта.

Ранее сообщалось, что британка, работавшая няней, была уволена после жалобы на работодателя. После этого она отсудила крупную компенсацию. Сожитель ее нанимательницы побывал за границей во время вспышки пандемии коронавируса и отказался пройти самоизоляцию.

