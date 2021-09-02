Невеста запуталась в платье и сломала ногу во время свадьбы

Невеста запуталась в свадебном платье и сломала ногу во время праздника в городе Бернли

40-летняя невеста Сэм Грэм из английского города Бернли, графство Ланкашир, выпила на свадьбе, запуталась в платье, упала и сломала ногу. Об этом сообщает Daily Mirror.

В начале августа Грэм вышла замуж за Дэйва, с которым познакомилась шесть лет назад на сайте знакомств. «На самом деле, я не искала любви, один мой приятель разместил мои данные на сайте. Но оказалось, что Дэйв жил рядом с моей мамой и, как и я, был одиноким родителем. Он настоящий джентльмен. Мы очень быстро полюбили друг друга», — рассказала британка.

Во время праздника невеста запуталась в платье и упала головой вниз. Британка почувствовала сильную боль в ноге, но не стала сразу обращаться к врачу — они с мужем вернулись домой уставшие и сразу легли спать. На следующее утро Грэм проснулась с опухшей ногой и отправилась в больницу. Снимок показал две трещины, и теперь женщине предстоит восстанавливаться в течение месяца и ходить на костылях.

Новоиспеченный муж британки заботится о ней и помогает с бытовыми делами. «В наших клятвах было сказано: "В болезни и в здравии", и Дэйв прошел боевое крещение — он заботится обо мне и делает все необходимое», — заявила Грэм.

Ранее сообщалось, что жительница Англии получила четыре перелома ноги во время своего девичника. Девушка перенесла двухчасовую операцию и 12 дней провела в больнице.