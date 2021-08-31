Расстроенная пьяная невеста укусила полицейского в разгар свадьбы

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, пьяная невеста расстроилась из-за испорченной свадьбы и укусила полицейского в разгар праздника. Об этом сообщается на сайте телеканала WREG.

В пятницу, 27 августа, полиция Мемфиса получила сообщение о драке с участием примерно 25 человек на парковке у банкетного зала. Согласно данным сотрудников полиции, на месте событий одновременно происходили восемь драк, которые со временем переместились в помещение, где в этот момент проходила свадьба.

Когда полицейские начали задерживать дерущихся, женщина по имени Мия Пью начала кричать, что это на ее свадьбе началась драка, и теперь праздник испорчен. Пью была в состоянии сильного алкогольного опьянения, у нее был жар и головокружение. Расстроенная женщина начала проявлять агрессию и полиции пришлось взять ее под стражу. Она начала сопротивляться и укусила одного из полицейских за плечо, оставив на месте укуса небольшую ссадину.

Пью предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, нарушении общественного порядка, появлении в общественном месте в состоянии опьянения и сопротивлении при задержании. По данным Insider, женщину освободили из-под стражи, и она должна вернуться в суд в понедельник, 30 августа.

Ранее сообщалось, что в британском городе Суонси, Уэльс, невеста в свадебном платье устроила драку на глазах у шокированных гостей торжества и попала на видео. На кадрах видно, как женщина в пышном подвенечном платье и фате лежит на газоне и дерется с каким-то человеком.