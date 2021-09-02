Следователи начали проверку из-за найденного повешенным российского десантника

В гибели солдата-срочника под Рязанью увидели доведение до самоубийства

В Рязанской области военные следователи начали проверку после обнаружения повешенным 18-летнего солдата-срочника из Воронежа. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что проверку назначили в отношении неустановленных лиц. Следователи полагают, что речь может идти о доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что родители десантника заявили о его убийстве. Отец солдата полагает, что причиной могла стать дедовщина и распущенность командования: сын звонил ему ночью, находясь в наряде. При этом никаких предпосылок для сведения счетов с жизнью у молодого человека, служившего в воздушно-десантных войсках России, не было.

По словам мужчины, сын хотел в армию, чтобы сделать военную карьеру. Он был в хорошем расположении духа и абсолютно адекватен. Армейский психолог, работавший с солдатами, также не замечал каких-то тревожных сигналов в поведении десантника. По словам родителей, тело погибшего отправлено на экспертизу.