Женщина родила ребенка с «синдромом Бенджамина Баттона»

В Южной Африке у 20-летней женщины родилась дочь с «синдромом Бенджамина Баттона» — прогерией, при которой организм преждевременно стареет. Об этом сообщает издание The Sun.

Ребенок появился на свет в конце августа. Девочка родилась с деформированными руками и морщинистой кожей. Врачи диагностировали ей синдром Гетчинсона-Гилфорда — исключительно редкое генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения, которое также называют «болезнью Бенджамина Баттона» в честь персонажа фильма. С этой патологией рождается один из восьми миллионов младенцев.

Молодую мать доставили в больницу только после родов. «Там нам сказали, что она инвалид. Во время ее рождения я заметила, что с ней было что-то странное. Она не плакала и дышала ребрами», — рассказала бабушка новорожденной.

Издание пишет, что дети с таким диагнозом чаще всего умирают от атеросклероза в возрасте 14 с половиной лет. Сейчас в мире насчитывается 132 ребенка с таким диагнозом.

Ранее стало известно, что в Зимбабве арестовали 26-летнего мужчину, у которого в родах умерла несовершеннолетняя жена. Девочка скончалась в возрасте 15 лет через несколько суток после дня рождения. Подросток была вынуждена бросить школу, чтобы выйти замуж. В девятилетнем возрасте ее отдали в залог мужчине ее родители.