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Мужчину арестовали из-за смерти его жены-подростка при родах

В Зимбабве арестовали 26-летнего мужчину из-за смерти при родах его 15-летней жены
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Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Зимбабве арестовали 26-летнего мужчину, у которого при родах умерла несовершеннолетняя жена, ему предъявили обвинение в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Анна Мачая скончалась в возрасте 15 лет через несколько дней после дня рождения. Подросток была вынуждена бросить школу, чтобы выйти замуж. Девочку в девятилетнем возрасте отдали в залог мужчине ее родители.

Как сообщает полиция, родственники девушки солгали о ее возрасте, чтобы обвенчать ее в местной популярной Апостольской церкви, которая часто заключает детские браки. Родителям девочки предъявлены обвинения в эксплуатации несовершеннолетних.

Случай привлек внимание местных правозащитников. Они сообщают, что такие браки заключаются семьями из-за финансовых выгод, даже несмотря на государственные запреты.

Ранее в Афганистане командиры джихадистов «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) потребовали от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, на данный момент в рабство попадают и 12-летние дети.

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